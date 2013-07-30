Из Челнов в Казань можно будет добраться за 40 минут

Сегодня в Минтрансе Республики состоялись общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург.

На слушаниях были озвучены подробности строительства магистрали, технические детали, а также рекомендованный вариант прокладки железнодорожного пути. Так, вхождение трассы в Казань предусматривается через северный железнодорожный вокзал «Казань-2» со стороны Чебоксар, пишет «Бизнес Online».

Предполагаемое время в пути из Казани до Москвы составит 3,5 часа, до Нижнего Новгорода –1,5 часа, до Набережных Челнов – 40 минут. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, с появлением магистрали не планируется уменьшать количество обычных поездов.