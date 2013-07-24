Трасса ВСМ-2 пройдет через Елабугу, а не Челны

Научно-технический совет ОАО «РЖД» рассмотрел варианты прохождения трасс высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) Москва – Казань – Екатеринбург и Москва – Ростов-на-Дону – Адлер. Трассы планируется провести по территории 17 субъектов РФ, сообщает «Бизнес-Online».

В общей сложности подрядными организациями были проработаны свыше 50 различных вариантов, из которых были выбраны два оптимальных маршрута, сообщает пресс-служба компании. Например, трасса ВСМ Москва – Екатеринбург может пройти по территории 11 субъектов РФ через города Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Екатеринбург. Предварительным проектом предусмотрена организация станций в городах Ногинск, Орехово-Зуево, Ковров, Гороховец, Дзержинск, Елабуга, Первоуральск. В районах тяготения к трассе проживают 39,8 млн. человек.

Ранее мэр Челнов Василь Шайхразиев говорил о том, что ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет и через Набережные Челны и челнинцы, сев на этот поезд, через пять часов смогут оказаться в Москве. Пока из Челнов до столицы России поезд идет 23 часа.

По итогам научно-технического совета было рекомендовано доработать варианты прохождения трасс с учетом узких мест (входы в крупные города, мосты и тоннели) и принять доработанные и согласованные с региональными властями проекты для дальнейшей проработки.