Из Китая в США — по железной дороге

Китай думает о строительстве скоростной железной дороги в США, заявили в четверг официальные СМИ страны.

Предположительно магистраль начнется на северо-востоке Китая и пройдет сначала через Сибирь, потом сквозь тоннель под водами Тихого океана, потом через Аляску и Канаду и, наконец, достигнет континентальной части Соединенных Штатов, пишет принадлежащая государству газета Beijing Times.

Чтобы пересечь Берингов пролив, потребуется построить между Россией и Аляской подводный тоннель длиной около 200 километров, цитирует газета Ван Мэншу (Wang Mengshu), специалиста по железным дорогам из Китайской инженерной академии.

«Сейчас проект обсуждается. Россия тоже об этом давно думала», — заметил Ван.

Протяженность магистрали, получившей название «Китай-Россия плюс Америка», должна составить 13 тысяч километров, что примерно на 3 тысячи длиннее Транссибирской железной дороги. Путь будет занимать два дня при средней скорости поезда в 350 километров в час.

Многие относятся к этим планам со скепсисом. Другие китайские специалисты по железным дорогам пока их не поддержали. Также неизвестно, консультировалось ли правительство с Россией, США или Канадой. Строительство тоннеля под Беринговым проливом потребовало бы беспрецедентного инженерного мастерства, так как он стал бы самым длинным подводным тоннелем в мире — вчетверо длиннее тоннеля под Ла-Маншем.

Как пишет принадлежащая государству англоязычная China Daily, технологии для строительства такого тоннеля «уже существуют» и будут использованы при постройке скоростной железной дороги между юго-восточной провинцией Фуцзянь и Тайванем. «Этот проект будет финансироваться и осуществляться Китаем, — пишет издание. — Его детали пока уточняются».

Beijing Times назвала магистраль между Китаем и США одним из четырех международных проектов скоростных железных дорог, которые сейчас разрабатываются. Первый из них — это железная дорога, которая должна пройти из Лондона через Париж, Берлин, Варшаву, Киев и Москву. Предполагается, что там она разделится на две ветки, одна из которых пойдет в Китай через Казахстан, а вторая — через Восточную Сибирь. Вторая железная дорога должна начаться в городе Урумчи на западе Китая и пройти через Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран и Турцию в Германию. Третья должна начаться в городе Куньмине на юго-западе Китая и закончиться в Сингапуре. Как пишет газета, эти проекты находятся на разных стадиях разработки.

Оригинал публикации