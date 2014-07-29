Жителям центральных улиц Казани запретили использовать кондиционеры

Депутаты Казанской городской думы приняли поправку в Правила благоустройства города, которая вводит запрет на размещение наружных кондиционеров и антенн на главных и боковых фасадах зданий, выходящих на дороги и улицы с повышенным требованием к эстетике. Кроме того запрещена установка кондиционеров и антенн со стороны дворовых фасадов.



Изменения вступят уже в ближайшее время. Текущим владельцам кондиционеров беспокоится не о чем — любые нормативные акты, согласно законодательству, не имеют права ухудшать положение граждан. А вот каждый разместивший кондиционер после вступления правил в силу будет считаться нарушителем.