Депутаты Казанской городской думы приняли поправку в Правила благоустройства города, которая вводит запрет на размещение наружных кондиционеров и антенн на главных и боковых фасадах зданий, выходящих на дороги и улицы с повышенным требованием к эстетике. Кроме того запрещена установка кондиционеров и антенн со стороны дворовых фасадов.
Изменения вступят уже в ближайшее время. Текущим владельцам кондиционеров беспокоится не о чем — любые нормативные акты, согласно законодательству, не имеют права ухудшать положение граждан. А вот каждый разместивший кондиционер после вступления правил в силу будет считаться нарушителем.
Жителям центральных улиц Казани запретили использовать кондиционеры
Депутаты Казанской городской думы приняли поправку в Правила благоустройства города, которая вводит запрет на размещение наружных кондиционеров и антенн на главных и боковых фасадах зданий, выходящих на дороги и улицы с повышенным требованием к эстетике. Кроме того запрещена установка кондиционеров и антенн со стороны дворовых фасадов.
комментария 2
возмущена новым постановлением. Наши «слуги народа» явно не представляют как живут жители города. Я к счастью давно имею кондиционер. В 2010 году, думаю, я бы просто не выжила в своей панельной девятиэтажке, окна которой как раз выходят на людную улицу. Но ведь многие еще копят свои копейки и только собираются установить кондиционеры. Не понимаю какие аргументы были у депутатов при принятии столь человеконенавистнического решения.
С одной стороны они портят вид домов, а также как то страшно стоять около дома, вдруг упадет…
С другой стороны, ну жара, что делать…