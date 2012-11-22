Владимир Путин предложил создать фонд для финансирования интернет-проектов

Президент РФ Владимир Путин предлагает учредить фонд, через который будут отбираться и финансироваться интернет-инициативы, предполагающие решение общественно значимых проблем.

«Полагаю, что Россия может учредить специальный фонд, через который будут отбираться и финансироваться инициативы в интернете, имеющие высокую социальную ценность, направленные на решение общественно значимых проблем», — сказал Путин в четверг на заседании наблюдательного совета агентства стратегических инициатив.

«Беру на себя обязательство помочь вам с фондированием этого фонда, поищем вместе с вами источники наполнения этого фонда, — цитирует Путина «Интерфакс». — Мне действительно хотелось бы, чтобы этот фонд у нас был несколько сотен миллионов рублей, чтобы это была серьезная, масштабная работа».

По его словам, «нам нужен финансовый источник для того, чтобы обеспечить рабочие места тому креативному классу молодых людей, которые хотят и могут работать в новых средах и делают это эффективно и талантливо, и их нужно поддержать».

По материалам ИА Интерфакс