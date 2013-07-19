В Казани появится Проспект Универсиады

Соответствующее решение было принято в ходе сессии Казанской городской думы.

В Казани в ближайшее время появится Проспект Универсиады. Об этом стало известно в ходе сессии Казанской Городской Думы, которая в эти минуты проходит в городской ратуше.

Новый проспект будет занимать участок от улицы Эсперанто до Деревни Универсиады. На данный момент эта улица носит условное название «дорога-дублер Оренбургского тракта».

Проспект Универсиады будет внесен в городской реестр в течение месяца, он будет иметь официальное название нарусском языке — «Проспект Универсиады», на татарском — «Универсиада Проспекты».