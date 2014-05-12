Шашлык ценою в 4 тысячи рублей

Такую сумму придется заплатить нарушителям особого противопожарного режима, которые, игнорируя или не зная законодательство, решили устроить пикник с огоньком в лесопарковой зоне у озера Лебяжье в Казани. «Отдых» нарушителям испортили во время рейда сотрудники отдела надзорной деятельности Кировского района.

Отдых на свежем воздухе во время первых теплых майских дней выманивает людей на простор из тесных квартир. Словно опьяненные свободой, прямо как профессор Плейшнер из «17 мгновений весны», желающие размять косточки на природе попросту не замечают предупреждениий в виде табличек и даже аншлагов, запрещающих в лесопарковой зоне разведение любых костров – хоть на земле, хоть на мангале.

И это притом, что республиканские и городские средства массовой информации постоянно напоминают гражданам, что в Республике Татарстан с 20 апреля по 15 мая 2014 года введен особый противопожарный режим в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ. Согласно п.17 «Правил противопожарного режима в РФ», вступивших в силу 1 сентября 2012 года, «на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия: а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок».

В период действия режима наказания в виде штрафов для граждан предусмотрены в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

Едва сотрудники ГПН, отправившиеся в рейд в сопровождении участкового инспектора полиции и представителей СМИ, вышли на «оперативный простор», они невольно задумались, а хватит ли им протоколов для выписки штрафа. Плотность компаний «с дымком» составила едва ли не с десяток на 100 квадратных метров лесопарковой зоны. За дело пришлось взяться «засучив рукава».

Первыми «под раздачу» попала пара уже не очень-то молодых людей. Завидев инспекторов, мужчина предпочел «занять оборону» в соседних кустах. Отдуваться за романтический уикенд с шашлычком пришлось даме. Настроение ей данная процедура, конечно, не добавила.

Затем инспекторы заглянули на огонек к компании молодых людей, находившихся в предвкушении заветных яств. В мангале уже разгорелись угли, сочное мясо нанизано на шампуры, расставлены тарелки и томатный соус. Как вдруг, пришлось срочно заливать горящий мангал водой. В общем, праздник был безнадежно испорчен. Но закон, есть закон! «Да, мы честно не знали, — оправдывались ребята. – Ну, хоть ножи наши снимите, — обратились они с мольбой к телеоператору, — а то мы их рекламируем, глядишь, штраф отобьем».

В это время сигнал тревоги уже распространялся вдоль берега по другим компаниям. Дым быстро развеялся, угли сброшены, мангалы спрятаны в кустах, а вот готовый шашлык в тарелке на руках. Что ж, не пойман — не вор! Таким отдыхающим инспекторы раздавали памятки по мерам пожарной безопасности.

— Только на этом участке лесопарковой зоны в отношении 7 граждан-нарушителей были применены меры административного реагирования предусмотренным ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, — подвел итоги рейда начальник отделения Заречье отдела надзорной деятельности по Кировскому р-ну г. Казани капитан внутренней службы Айрат Гайнетдинов. – Еще более 100 человек было проинструктировано с вручением соответствующих памяток по мерам пожарной безопасности. Гражданам следует знать и уяснить, что в период действия на территории Республики Татарстан особого противопожарного режима запрещено возведение любых костров не только в лесопарковой зоне, но и на дачных участках.

Для справки, всего в период действия особого противопожарного режима в республике за нарушения требований пожарной безопасности привлечено 503 лица на общую сумму почти 2 миллиона триста тысяч рублей.

Строгие меры вынуждены. По информации УНД Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, в текущем году на территории республики произошло 24 пожара от возгорания сухой травы, на которых погиб 1 человек и 3 человека, из них один ребенок, получили травмы.

Напомним также, что причинами природных пожаров в большинстве случаев становится человеческий фактор. К чему приводит людская беспечность, красноречиво и выразительно показало огненное лето 2010 года.

МЧС России по Татарстану