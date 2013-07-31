В казанском метро появился бесплатный Wi-Fi

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В казанском метро появился бесплатный Wi-Fi. Доступ во всемирную паутину заработал на четырех станциях метрополитена: «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Установить беспроводную сеть планируется и на других станциях метро уже в ближайшее время.

комментариев 11

  1. Borisov:
    04.08.2013 в 22:18

    Это же круто! Вай фай в метро да еще и бесплатный! Мне нравится.)

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  2. Rymbels:
    04.09.2013 в 18:29

    Мне тоже нравится )

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  3. lestnitsy:
    07.10.2013 в 13:11

    Это очень удобно, можно сделать кучу полезных дел пока добираешься на работу

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  4. stanis:
    23.10.2013 в 22:18

    вариант

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  5. Istrin:
    24.10.2013 в 13:22

    Это очень и очень радует.) Теперь можно будет пользоваться интернетом даже в метро да еще и бесплатно.)

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  6. jweider:
    15.11.2013 в 18:16

    Теперь народа стало побольше)

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  7. artikk:
    16.11.2013 в 14:11

    Блин. какой-то он странный — попробовал подключиться — он мало того. что пропадает все время, но и к 3D подключиться не дает — все время пытается по вайфай соединится. Приходится в телефоне вайфай отключать. Надеюсь, что доведут до ума.

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  8. ilo:
    18.02.2014 в 23:15

    Я рад!

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  9. serfer:
    07.07.2014 в 11:47

    Круто, Вайфай в метро!!!

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  10. Проститутки Казани:
    19.07.2014 в 13:46

    О, да. Наконец то. А то с 3G в метро туговато)

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  11. savedo:
    23.08.2014 в 14:19

    Надеюсь, доступ будет не по паспорту?

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