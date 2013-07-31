В казанском метро появился бесплатный Wi-Fi. Доступ во всемирную паутину заработал на четырех станциях метрополитена: «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Установить беспроводную сеть планируется и на других станциях метро уже в ближайшее время.