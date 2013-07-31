В казанском метро появился бесплатный Wi-Fi. Доступ во всемирную паутину заработал на четырех станциях метрополитена: «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Установить беспроводную сеть планируется и на других станциях метро уже в ближайшее время.
комментариев 11
Это же круто! Вай фай в метро да еще и бесплатный! Мне нравится.)
Мне тоже нравится )
Это очень удобно, можно сделать кучу полезных дел пока добираешься на работу
вариант
Это очень и очень радует.) Теперь можно будет пользоваться интернетом даже в метро да еще и бесплатно.)
Теперь народа стало побольше)
Блин. какой-то он странный — попробовал подключиться — он мало того. что пропадает все время, но и к 3D подключиться не дает — все время пытается по вайфай соединится. Приходится в телефоне вайфай отключать. Надеюсь, что доведут до ума.
Я рад!
Круто, Вайфай в метро!!!
О, да. Наконец то. А то с 3G в метро туговато)
Надеюсь, доступ будет не по паспорту?