«Рубин» вошел в ТОП-100 лучших клубов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг футбольных клубов. Подопечные Курбана Бердыева занимают 71-ю позицию в рейтинге. Лучшим российским клубом остаётся «Анжи». Команда из Махачкалы занимает 22-е место, поднявшись по сравнению с прошлым месяцем на 13 позиций, сообщает официальный сайт международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг IFFHS:

1 (3). «Челси» (Англия) — 307 баллов.

2 (2). «Атлетико» (Испания) — 304.

3 (5). «Бавария» (Германия) — 292.

4 (6). «Коринтианс» (Бразилия) — 287.

5 (1). «Барселона» (Испания) — 283…

71 (85). «Рубин» (Россия) — 144.

103 (104). «Зенит» (Россия) — 121.

174 (173). «Динамо» М (Россия) — 94,5.

183 (185). «Спартак» М (Россия) — 91,5.

250 (206). ЦСКА (Россия) — 80.

409 (406). «Терек» (Россия) — 62.