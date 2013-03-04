«Рубин» вошел в ТОП-100 лучших клубов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг футбольных клубов. Подопечные Курбана Бердыева занимают 71-ю позицию в рейтинге. Лучшим российским клубом остаётся «Анжи». Команда из Махачкалы занимает 22-е место, поднявшись по сравнению с прошлым месяцем на 13 позиций, сообщает официальный сайт международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рейтинг IFFHS:
1 (3). «Челси» (Англия) — 307 баллов.
2 (2). «Атлетико» (Испания) — 304.
3 (5). «Бавария» (Германия) — 292.
4 (6). «Коринтианс» (Бразилия) — 287.
5 (1). «Барселона» (Испания) — 283…
71 (85). «Рубин» (Россия) — 144.
103 (104). «Зенит» (Россия) — 121.
174 (173). «Динамо» М (Россия) — 94,5.
183 (185). «Спартак» М (Россия) — 91,5.
250 (206). ЦСКА (Россия) — 80.
409 (406). «Терек» (Россия) — 62.
комментариев 7
Очень большой успех «Рубина». Команда развивается и это хорошо. По поводу «Анжи», они столько денег вогнали в команду, что их результат — это закономерность.
Вполне заслужено! Заслужил своей игрой в последние 5 лет!!!
Согласен рубин молодцы.
новость просто отличнейшая Это большое достижение для этого клуба.
Надо же, вот это новость )
эх..а были же времена..
болел за Зенит, лосле истории с больничными российский футбол не смотрю
Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс.
В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день. Как отмечает Счетная палата, выплаты производились «в связи с легкими травмами». При этом руководство «Зенита» внесло в ФСС немногим более 6 млн рублей — это в 27 раз меньше, чем объем выплат, полученных игроками клуба.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/534977#ixzz33VduDDN4