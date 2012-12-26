В Татарстане записаться на прием к врачу можно будет с мобильного телефона

Сегодня через портал государственных и муниципальных услуг РТ (uslugi.tatarstan.ru) и терминалы самообслуживания в поликлиниках можно записаться на прием к врачу в более чем 80 лечебно-профилактических учреждениях, которые имеют более 120 филиалов. С февраля следующего года воспользоваться этим сервисом можно будет также с мобильного приложения или через инфоматы. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров Татарстана сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Он рассказал, что перспективное направление развития электронных услуг – получение их с мобильного телефона. «Задача – сделать электронные услуги доступными для граждан в удобное для них время в любом месте», — подчеркнул глава ведомства. В этом году было разработано мобильное приложение, которое поддерживается операционной системы iOS. «Мы надеемся, что в первом полугодии следующего года будет разработано приложение, которого будет интегрировано с операционной системой Android», — отметил Роман Шайхутдинов. По его словам, в будущем через мобильное приложение можно будет узнать, куда эвакуирован автомобиль, или забронировать место на парковке.

Активно жители Татарстана пользуются и инфоматами – на них приходится около 60 процентов платежей. На данный момент в муниципальных образованиях республики установлено 145 инфоматов первого поколения и 137 – нового поколения. Кроме того, в ближайшее время будет закуплено еще 30 инфоматов, сообщила заместитель министра информатизации и связи Татарстана Аниса Гайнуллина.

Говоря о портале государственных и муниципальных услуг РТ, Роман Шайхутдинов отметил, что сегодня на нем представлено 138 электронных сервисов. По сравнению с прошлым годом посещаемость портала выросла в 1,5 раза – с 5 млн. посетителей в 2011 году до около 9 млн. посетителей в 2012 году. Кроме того, в этом году в Татарстане было оказано 16 млн. услуг (для сравнения: в 2011 году оказано 11 млн. услуг).

Если в прошлом году жителями республики совершено 1,2 млн. платежей на 400 млн. рублей, то в этом году татарстанцы оплатили услуги, государственные пошлины и штрафы 1,7 млн. раз. Сумма платежей составила 640 млн. рублей. При этом 64 процента из них оплачены банковскими картами.

Среди новшеств, введенных в этом году, — услуга «личный кабинет», который позволяет зарегистрироваться по номеру мобильного телефона. С этого момента личные кабинеты появились у более 240 тыс. пользователей.

Кроме того, для зарегистрированных пользователей доступна новая функция информирования. «Это очень удобный функционал, который представляет собой автоматическое информирование по выбранным услугам», — пояснил министр информатизации и связи РТ, добавив, что информация может приходить либо на электронную почту, либо через SMS-сообщения. Самые популярные автоинформеры – успеваемость в школе, штрафы за нарушение правил дорожного движения, состояние текущих начислений по счету и баланс лицевого счета по услугам ХЖК.

ИА «Татар-Информ».