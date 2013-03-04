«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Опубликовано в Новость дня, Спорт, Фотоблог
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В выходные на склоне горнолыжного комплекса «Казань» бесстрашные парни и девушки боролись за право попасть в финал всероссийских соревнований, которые будут проходить в конце марта в сочинском предолимпийском горнолыжном курорте «Роза Хутор».

«Ростелеком 13 Parks Tour» —  серия любительских соревнований по сноуборду в дисциплине slopestyle.

Второй год серия соревнований для сноубордистов-любителей проходит при поддержке компании «Ростелеком». Выступая генеральным партнером проекта компания стремится стать ближе к молодой и активной аудитории, которая выражает себя не только в спорте, но и в Интернете.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Слева направо: начальник управления развития проекта «Информационное общество» филиала в Республике Татарстан ОАО «Ростелеком» Ильдар Калимуллин, директор филиала в Республике Татарстан ОАО «Ростелеком» Максим Горностаев, коммерческий директор ЗАО «ТЕЛЕСЕТ» Анастасия Михневская.

Этапы соревнований проходят в 13 городах, которые были отобраны в ходе Всероссийского интернет-голосования — в нем участвовали более 700 тыс. человек.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Для поддержки развития  зимних видов спорта в городах-победителях Интернет-голосования были построены сноуборд-парки, в которых теперь проходят ежегодные смотры лучших райдеров регионов.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Серия турниров, проходящих по всей России, завершится в конце марта в Сочи, на склонах горнолыжного курорта «Роза Хутор». Попасть в финал смогут только лучшие — победители региональных этапов.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Принять участие в казанском этапе соревнований «Ростелеком 13 Parks Tour» могли все  желающие, для этого было достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Самому юному участнику соревнований было всего пять лет.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Сноубордисты из Ульяновска, Ижевска, Нижнего Тагила, Уфы, Саратова, Чебоксар и многих других городов России, съехались  на горнолыжную базу под Казанью, чтобы показать уровень своего мастерства и продемонстрировать уникальные трюки.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

С утра и до двух часов дня в сноу-парке проходила квалификация — из общего числа заявившихся на соревнования участников были отобраны 24 лучших: двенадцать мужчин, шесть девушек и шесть юниоров.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

На склоне горы был разбит палаточный городок, здесь райдеры могли погреться, выпить горячий кофе и подкрепиться. Ведущий — сам из сноубордистов со стажем, проводил забавные конкурсы среди зрителей, и подробно разъяснял особенности исполняемых снобордистами трюков.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Рядом со склоном была организована стена плакатов, ее создавали райдеры вместе со зрителями, в свободное от «прокатов» время.

В завершении спортивного дня  была организована знаменитая барбекю-party, центром которой стал легендарный Burton-гриль путешествующий за спортсменами из города в город.

«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

Сноубординг из экзотического вида спорта давно превратился в массовое увлечение десятков миллионов людей во всех уголках земного шара, а с 1998 года он включен в программу зимних олимпийских игр. Кто знает, может быть, эти мальчишки и девчонки, весело раскатывающие в разноцветных костюмах — будущие триумфаторы Олимпиад! Приятно, что в последние годы, это спортивное направление стало более доступным для людей в нашей стране.

 

Победителями стали:

Девушки:
1 место — Багаутдинова Ирина (Казань)
2 место — Алесеева Валентина (Казань)
3 место — Маратовна Анжела (Набережные Челны)

Подростки:
1 место — Смелов Александр (Нижний Тагил)
2 место — Мутыгулин Ильгиз (Набережные Челны)
3 место — Ризатдинов Амир (Набережные Челны)

Мужчины:
1 место — Салимгараев Альберт (Альметьевск)
2 место — Шайхутдинов Артур (Уфа)
3 место — Помигалов Михаил (Нижний Тагил)
4 место — Хурматов Тагир (Уфа)
5 место — Карчинский Евгений (Казань)

Генеральный партнёр соревнований — компания «Ростелеком».

inkazan.ru

комментария 2

  1. aveal1990:
    06.06.2013 в 12:03

    Какие красивые девушки!))

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  2. AndreDes:
    12.09.2013 в 15:37

    реально красивые

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