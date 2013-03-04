«Ростелеком 13 Parks Tour»: любительские соревнования по сноуборду

В выходные на склоне горнолыжного комплекса «Казань» бесстрашные парни и девушки боролись за право попасть в финал всероссийских соревнований, которые будут проходить в конце марта в сочинском предолимпийском горнолыжном курорте «Роза Хутор».

«Ростелеком 13 Parks Tour» — серия любительских соревнований по сноуборду в дисциплине slopestyle.

Второй год серия соревнований для сноубордистов-любителей проходит при поддержке компании «Ростелеком». Выступая генеральным партнером проекта компания стремится стать ближе к молодой и активной аудитории, которая выражает себя не только в спорте, но и в Интернете.

Слева направо: начальник управления развития проекта «Информационное общество» филиала в Республике Татарстан ОАО «Ростелеком» Ильдар Калимуллин, директор филиала в Республике Татарстан ОАО «Ростелеком» Максим Горностаев, коммерческий директор ЗАО «ТЕЛЕСЕТ» Анастасия Михневская.

Этапы соревнований проходят в 13 городах, которые были отобраны в ходе Всероссийского интернет-голосования — в нем участвовали более 700 тыс. человек.

Для поддержки развития зимних видов спорта в городах-победителях Интернет-голосования были построены сноуборд-парки, в которых теперь проходят ежегодные смотры лучших райдеров регионов.

Серия турниров, проходящих по всей России, завершится в конце марта в Сочи, на склонах горнолыжного курорта «Роза Хутор». Попасть в финал смогут только лучшие — победители региональных этапов.

Принять участие в казанском этапе соревнований «Ростелеком 13 Parks Tour» могли все желающие, для этого было достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Самому юному участнику соревнований было всего пять лет.

Сноубордисты из Ульяновска, Ижевска, Нижнего Тагила, Уфы, Саратова, Чебоксар и многих других городов России, съехались на горнолыжную базу под Казанью, чтобы показать уровень своего мастерства и продемонстрировать уникальные трюки.

С утра и до двух часов дня в сноу-парке проходила квалификация — из общего числа заявившихся на соревнования участников были отобраны 24 лучших: двенадцать мужчин, шесть девушек и шесть юниоров.

На склоне горы был разбит палаточный городок, здесь райдеры могли погреться, выпить горячий кофе и подкрепиться. Ведущий — сам из сноубордистов со стажем, проводил забавные конкурсы среди зрителей, и подробно разъяснял особенности исполняемых снобордистами трюков.

Рядом со склоном была организована стена плакатов, ее создавали райдеры вместе со зрителями, в свободное от «прокатов» время.

В завершении спортивного дня была организована знаменитая барбекю-party, центром которой стал легендарный Burton-гриль путешествующий за спортсменами из города в город.

Сноубординг из экзотического вида спорта давно превратился в массовое увлечение десятков миллионов людей во всех уголках земного шара, а с 1998 года он включен в программу зимних олимпийских игр. Кто знает, может быть, эти мальчишки и девчонки, весело раскатывающие в разноцветных костюмах — будущие триумфаторы Олимпиад! Приятно, что в последние годы, это спортивное направление стало более доступным для людей в нашей стране.

Победителями стали:

Девушки:

1 место — Багаутдинова Ирина (Казань)

2 место — Алесеева Валентина (Казань)

3 место — Маратовна Анжела (Набережные Челны)

Подростки:

1 место — Смелов Александр (Нижний Тагил)

2 место — Мутыгулин Ильгиз (Набережные Челны)

3 место — Ризатдинов Амир (Набережные Челны)

Мужчины:

1 место — Салимгараев Альберт (Альметьевск)

2 место — Шайхутдинов Артур (Уфа)

3 место — Помигалов Михаил (Нижний Тагил)

4 место — Хурматов Тагир (Уфа)

5 место — Карчинский Евгений (Казань)

Генеральный партнёр соревнований — компания «Ростелеком».

inkazan.ru