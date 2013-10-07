Французская компания предложила Рустаму Минниханову построить в Казани монорельсовую дорогу между вокзалом и метро

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках международного инвестиционного форума в Сочи встретился с делегацией французских предпринимателей во главе с президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR) Эммануэлем Киде.

Открывая встречу, президент Татарстана отметил, что ряд французских компаний успешно работает в республике. Это, в частности, компания Air Liquid, торговые сети, банки. «Мы ищем взаимные интересы, контакты и рады возможности встретиться с вами, обсудить текущие проекты», – обратился Минниханов к бизнесменам, сообщает пресс-служба главы РТ.

В ходе встречи предприниматели предложили татарстанской стороне проект монорельса, который соединит вокзал со станцией метро. Минниханов пообещал рассмотреть этот проект. Представителям торговой сети «Леруа Мерлен» глава РТ посоветовал обратить внимание на Альметьевск как очень перспективный город. «У вас хороший магазин, очень хороший ассортимент, и в Альметьевске вы будете востребованы», – сказал Минниханов.

Также французские бизнесмены предложили свои услуги в сфере энергетики. Глава РТ предложил более подробно обсудить перспективы сотрудничества в этой области с профильными структурами Татарстана.