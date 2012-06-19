Штрафы за разведение костров на садовых участках

Административный штраф на председателя садового общества «КВЗ-1», расположенного недалеко от поселка Аракчино в Кировском районе Казани, и нескольких садоводов за нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, который введен в республике с 25 апреля по 15 мая, наложили сотрудники отдела надзорной деятельности по Кировскому району г. Казани во время инспектирования. С наступлением теплых весенних дней в республике ежегодно учащаются случаи пожаров на приусадебных и дачных участках. Основная их причина — это неосторожное обращение с огнем, и как следствие раннего наступления весны в этом году — это пал сухой травы и мусора.

В течение двух месяцев инспекторы Государственного пожарного надзора проводят проверки дачных хозяйств на выявление нарушений правил эксплуатации электрооборудования, хранения газовых баллонов, а также наличия воды в пожарных гидрантах и ряда других мер пожарной безопасности. Дачный сезон только начинается, а инспекторы Госпожнадзора уже выявляют грубые нарушения правил пожарной безопасности во время проведения специальных рейдов. С особой тщательностью инспекторы надзорной деятельности проверяют садовые организации потому, что в весенне-летний период, когда начинается дачный сезон, именно человеческий фактор чаще всего приводит к пожарам на садовых участках.

Обычная для весны процедура – очистка территории от мусора и его сжигание — таит в себе много опасностей. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь надо контролировать. Оставленный без присмотра огонь не щадит строения, нанося значительный материальный ущерб. Такое положение дел связано с несоблюдением гражданами элементарных требований пожарной безопасности, халатным отношением председателей правлений садоводческих обществ к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Четыре дня назад в этом садовом обществе уже произошел один пожар, в результате которого сгорели два садовых домика. К таким последствиям привела, в том числе, и узкость пожарного проезда. Пожарные автомобили не смогли подъехать на нужное расстояние к очагу возгорания. Ведь для проезда пожарной машины требуется ширина проезда как минимум 4,5 метра. За данное нарушение оштрафован председатель садового общества. По всему садоводчеству пронеслась новость: человека, который по своей должности должен оберегать их от пожаров и наставлять на путь истинный, оштрафовали на тридцать тысяч рублей. Долго же ему придется восстанавливать авторитет….

Затем инспекторы надзорной деятельности МЧС прошлись по садовым участкам. Большинство садоводов знает о введенном 25 апреля особом противопожарном режиме. Однако, большим откровением для дачников стало то обстоятельство, что независимо от объявленного особого противопожарного режима категорически запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений.

Тем не менее, на нескольких участках все-таки сжигали мусор и траву, что в условиях особого противопожарного режима, установленного с 25 апреля по 15 мая на территории Татарстана, строжайше запрещено и карается штрафом в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей на граждан. Садоводов не только заставили затушить костры, но и выписали протоколы на уплату штрафа.

— Настоящая проблема этого времени – безнадзорное сжигание травы и мусора. По этой причине нередко горят жилые дома, надворные постройки, садовые домики. Надо всегда помнить, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком. – сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Кировскому району г. Казани старший лейтенант внутренней службы Айрат Гайнетдинов. – Разжигая костер, хозяева таким образом избавляются от мусора, скопившегося на участке. Это грубейшее нарушение пункта 26 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, по которому садоводам категорически запрещено разводить костры на дачных участках. А весь мусор они обязаны сбрасывать в специальный контейнер. Нарушителям грозит штраф до четырёх тысяч рублей.

Для тех, кто не понимает опасность огня, предусмотрены более радикальные средства, чем профилактические беседы. Так, на одном из участков буквально в метре от надворных построек в железной бочке горел костер.

— В республике объявлен особый противопожарный режим. Почему вы сжигаете траву и мусор на участке? Объясните, пожалуйста. Вы знаете, что это нарушение? Разводить огонь ближе 50 метров от зданий и сооружений запрещено.

— Я знаю. Но я же только старые обои после ремонта хотела сжечь. – сокрушалась хозяйка домика.

— Вот видите. А если произойдет пожар? Ни в бочках, ни в мангале разжигать огонь ближе чем 50 метров от зданий и сооружений нельзя. – резюмировал инспектор.

В итоге за выявленные нарушения на тридцатиоднолетнюю хозяйку домика был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 2000 рублей.

— В условиях особого противопожарного режима управление надзорной деятельности проводит рейды по садовым обществам по проверке соблюдения правил пожарной безопасности. В ходе рейда нами предотвращается разведение костров, сжигание мусора на садовых участках, — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Кировскому району г. Казани Айрат Гайнетдинов.

За выявленные нарушения граждане будут наказаны. Впрочем, во время рейда сотрудники надзорной деятельности не только наказывали рублем нарушителей, но и раздавали противопожарные памятки, чтобы в следующий раз дачники задумывались о последствиях небрежного обращения с открытым огнем.

МЧС предупреждает: в связи с неблагоприятной обстановкой с бытовыми пожарами руководители муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан обязаны предпринять все первичные меры пожарной безопасности – провести опашку населенных пунктов, расчистить подъезды к водоемам на случай пожаров, не допускать сжигания мусора и травы на территории населенных пунктов, предприятий и индивидуальных приусадебных участков.

Совершенно очевидно, что основным приоритетом для каждого должна стать безопасность, и ни средств, ни времени на это жалеть не стоит.

И жители республики должны делать все, что от них зависит: освободить территории от мусора, сухой травы и прошлогодней листвы, особенно у деревянных строений. Категорически запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений. Не следует оставлять их без присмотра, искры от такого костра могут попасть на Вашу одежду или на соседнее строение. Во избежание пожаров рекомендуется выбрасывать мусор в мусорные контейнеры. Просьба к родителям также провести беседы с детьми: увеличилось количество пожаров из-за детской шалости.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ И САДОВОДОВ

В большинстве случаев тушение пожаров в дачных товариществах и садоводческих обществах осложняется отсутствием противопожарных разрывов между строениями, дорог и кольцевых проездов с твердым покрытием. Даже при наличии воды пожарные не всегда смогут подъехать на нужное расстояние к очагу возгорания. В этом виноваты сами садоводы, которые самовольно захватывают лишние метры земли вдоль дорог, тогда как для проезда пожарной машины требуется ширина проезда как минимум 4,5 метра.

Еще один пример поразительной беспечности дачников – это скопление мусора вдоль дорог. Как правило, на импровизированную помойку дачники выносят остатки строительного мусора, старые вещи, спиленные деревья и кустарники. При высокой температуре воздуха достаточно одного брошенного окурка, чтобы огромная куча мусора легко воспламенилась. В этом случае огонь неизбежно может перекинуться на близлежащие дачные домики.

Кроме того, садоводам необходимо запастись первичными средствами пожаротушения – это бочку с во­дой и ведро, багры, ломы, лопаты, емкости с песком, огнетушители. Нужно позаботиться о содержании в исправном состоянии электрических сетей, электробытовых, газовых и керосиновых приборов, печей. Соблюдать меры предосторожности при их экс­плуатации. Еще одна большая проблема – это отсутствие противопожарных разрывов. Минимальное расстояние между постройками должно составлять 15 метров. При соблюдении этих условий снижается до минимума риск перекидывания огня на соседние домики.

С наступлением дачного сезона отдыхающие жгут костры, готовят шашлыки, топят бани. Увы, иногда это приводит к печальным последствиям. В частности, печное оборудование бань не соответствует нормативам. От перекала печей нередко происходит возгорание.

Для высыпания золы и углей необходимо выделять специальные площадки с ограждениями на расстоянии не ближе 10 метров от зданий. В каждом садоводческом товариществе должны иметься первичные средства тушения пожаров. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

Не меньшую опасность представляют неисправные печи. Зимой владельцы садо­вых участков в садах практически не бывают. Снег, ветер, вода за зимние месяцы нарушают конструкцию печи, топить их становится опасно. Однако, без предварительной проверки нельзя начинать топить печи, так как конечном итоге это может привести к пожару. Как правило, печи садоводы выкладывают сами, не заботясь, порой о правилах пожарной безопасности. Управление государственного пожарного надзора напоминает, что в этот период печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Так же в период эксплуатации печей необходимо очищать дымоходы и от сажи не реже, чем один раз в три месяца.

Не будем забывать, что неправильный монтаж электропроводки также чреват бедой.

Кроме того, садоводам стоит помнить, что применение электропроводов разного сечения, из разнородного материала, с поврежденной изоляцией, крепление гвоздями, прокладывать временную электропроводку, выполнять соединение «скруткой» не допускается.

Неисправность или неправиль­ная эксплуатация электронагревательных приборов могут привести к трагическим последствиям.

В жилых домах, квартирах и в садовых домиках категорически запрещается использовать в электросчетчиках некалиброванные предохранители («жучки») и эксплуатация неисправных электроприборов. Перегрузки электросети, включение одновременно несколько энергопотребителей в одну розетку также могут привести к пожару.

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан напоминает: только строгое соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохранности Вашего имущества от огня. Помните, что безопасность Вас и Ваших близких зависит только от Вас!

Рейд инспекторов Государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности по Кировскому району г. Казани по проверке пожарного состояния садовых обществ