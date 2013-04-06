Добро вернут деньгами: как получить налоговый вычет с пожертвований

В прошлом году в России приняли поправку в налоговый кодекс страны: перечень организаций, за поддержку которых можно получить налоговый вычет, существенно расширился. Теперь среди них – и частные благотворительные фонды, и некоммерческие организации социальной направленности.

Корреспондент АиФ.ru Людмила Алексеева поэтапно прошла весь путь оформления вычета и узнала, столько времени придется потратить на «бумажные дела»

Часть первая. Заполнить декларацию

Все пожертвованные деньги уйдут в благотворительный фонд, но 13 процентов от этой суммы налогоплательщику вернёт государство – в качестве своеобразной благодарности «за добрые дела». Для этого нужно заполнить декларацию о доходах за прошлый год и успеть подать её до 30 апреля. Впервые число людей, обратившихся за вычетом, может вырасти: до этого право вернуть часть денег имел только узкий круг жертвователей – в основном, те, кто переводил средства религиозным организациям, а также государственным фондам поддержки культуры и спорта.

Москвич Илья Седов старается всегда подавать милостыню: «Многие говорят, что это мафия, что они отлично зарабатывают, но я думаю так: просят явно не от хорошей жизни. Те, кто хорошо живут, не стоят на улице, а едут мимо – в собственных машинах». Но большую часть пожертвований Илья направляет в благотворительные фонды: говорит, так надёжнее. Там знают, как правильно потратить деньги. «Заходишь на сайт, читаешь истории детей, все такие грустные, но понимаешь, что помочь всем не можешь, – комментирует Илья. – Нужны на лечение миллионы рублей, а я столько дать не смогу. Лучше передам администраторам то, что у меня есть, они сами решат, как распределить – по степени важности, срочности».

Перед Новым годом Илья перевёл в фонд «Жизнь как чудо» пятьдесят тысяч рублей – формально, государство может вернуть ему порядка шести с половиной тысяч. В деньгах Илья не нуждается, но на эксперимент решился – в конце концов, полученный вычет можно потратить на пожертвования.

Подать декларацию решает через портал «Госуслуги». Там есть специальная вкладка – пользователю предлагают скачать программу «Декларация». Рабочий компьютер Ильи не русифицирован, на него налоговое ПО поставить не удалось. Илья принёс на работу домашний ноутбук. Установка занимает не больше двух минут. «Пока полёт нормальный», – говорит Илья. Времени у него не так много – на работу с декларацией он тратит время обеда. Но заполняет не торопливо, а обстоятельно, вдумчиво: «Я ещё вчера начал разбираться, читал инструкции».

В окне программы много вкладок – сначала нужно заполнить личную информацию: ИНН, адрес, данные паспорта. Дальше – о работе. Здесь не обойтись без справки 2-НДФЛ – её Илья берёт в своей бухгалтерии. Запрос популярный, поэтому документ подготовили быстро. Все данные о работодателе в нём уже есть: полное юридическое название, код ОКАТО, ИНН.

«Так, теперь нужно ввести данные по зарплате за каждый месяц, с копейками… А нельзя без этого? – интересуется Илья. – Я бы лучше ввёл общую сумму, но раз программа требует, то давайте заполнять».

Кнопка «Вычеты» есть в главном меню. Там сначала открывается страница стандартных налоговых вычетов, но во внутренних вкладках можно найти и социальные. Указываем сумму, потраченную на благотворительность. «Интересно, нужно писать, сколько я отправил, или сколько дошло? Вдруг у фонда банк берёт какую-нибудь комиссию? – задаётся вопросом Илья. В итоге решает вписать сумму, указанную на бланке денежного перевода.

Илья жмёт «сохранить» и пытается загрузить декларацию через окно портала госуслуг. Система не принимает: неправильное расширение файла. «Видимо, нужно не сохранять, а экспортировать», – догадывается Илья. Возвращается в программу, жмёт «экспорт» – появляется окно, которое указывает на ошибки при заполнении декларации: каких данных не хватает. Оказывается, почти во всех пунктах меню были дополнительные вкладки, которые Илья просмотрел.

Продолжает заполнять, жмёт «проверить» – программа пару раз указывает на ошибки, но потом создаёт файл с нужным расширением. Отправляем через портал госуслуг – на сайте написано, что заявка дойдёт в течение суток. Илья звонит в горячую линию налоговой, чтобы уточнить адрес своего отделения – номер мы узнали на сайте ведомства, но Интернет предлагает минимум три разных адреса. Оператор подсказывает нужный. Илья выбирает день, чтобы подать декларацию лично – без этого никак. Осталось распечатать готовый файл декларации, скачать и заполнить бланк заявления. А ещё – дойти до банка, чтобы поставить «реальную» печать на интернет-платёжке.

Часть вторая. Подать документы

Сейчас система интернет-платежей и смс-переводов не позволяет отправителю получить налоговый вычет – просто потому, что платежи чаще всего анонимны, жертвователь никак не подтверждает свою личность. С банковским переводом, даже через Интернет, всё проще. Первая стадия подготовки заняла у Ильи меньше двух часов. Говорит, он даже удивлён, что так быстро. Работа с декларацией традиционно считается делом «для людей знающих», предприимчивые люди даже предлагают за деньги помочь в её заполнении. «Вообще, если бы не эксперимент, я бы, наверное, заплатил. Лучше, чем рабочее время тратить – оно ведь тоже денег стоит, – рассуждает Илья. – С другой стороны, всё, оказывается, не так сложно».

В налоговую Илья приходит через день – в надежде, что сайт «Госуслуги» уже передал заявку. «Мне говорили, что для пользователей портала есть какая-то отдельная очередь, и процесс пойдёт быстрее, – признаётся Илья. – Вот сейчас и проверим».

В апреле в налоговой службе шумно и людно – декларации начинают нести в последний месяц, хотя в этом году это можно было сделать уже в январе. Подходим к терминалу, получаем электронный номер очереди. Никаких упоминаний о «Госуслугах» и особых правах в меню не замечено.

Через несколько минут над одним из окон загорается номер Ильи, одновременно с ним высвечиваются ещё два других. У окна образуется очередь. Администратор смотрит документы и отправляет в соседнее окно – оказывается, сначала нужно проверить, всё ли верно заполнено. Минут через десять все документы посмотрели и приняли. «Можно было не вбивать зарплату за каждый месяц, зря вы мучились, – замечает девушка-консультант. Илья говорит, что программа не принимала по-другому. – Там просто в одной из вкладок надо было галочку убрать!». Правда, если заполнять декларацию по порядку, галочку можно заметить только после заполнения сведений о доходах.

«У вас есть какая-то льготная очередь для пользователей сайта госуслуг?» – спрашивает Илья. Оказалось, нет, с ним здесь вообще не работают. Всё на общих основаниях. Зато сразу предложили написать заявление – куда перевести деньги, если вычет дадут. «Вы только не ставьте дату, – поясняет оператор. – Мы в течение трёх месяцев всё проверим, примем решение и, если что, сразу можем вам на карту отправить. Телефон оставили? С вами свяжутся». На этом работа Ильи заканчивается – остаётся ждать результата.

«Вычеты с переводов в благотворительные фонды, скорее всего, не вызовут особых проблем – всё соответствует налоговому кодексу. Сотрудники проверят, поступали ли деньги, платились ли налоги – на это нужно время, – комментируют в фонде «Юристы за гражданское общество». – Но стоит помнить: перечень расширили, однако далеко не все коммерческие организации туда попали. Может, человек пожертвовал деньги в товарищество собственников жилья – но, формально, ТСЖ не осуществляет деятельность в общеполезных целях, и вычет в этом случае не положен. Перед тем как заполнять декларацию, лучше почитать статью 219 налогового кодекса, свериться со списком».

Ещё одна тонкость – сумма средств, с которых можно получить вычет, не должна превышать 25 процентов от годовых доходов, обложенных налогом. Если человек за год заработал миллион, а пожертвовал – половину всей этой суммы, вычет будут рассчитывать всё равно максимум по четверти. Сделать заявку на возврат части средств можно в течение трёх лет. Но на каждый год нужно заполнять отдельную декларацию.

Утраченные традиции

«Это первый год, когда действуют новые поправки в кодекс, и мы стараемся всем крупным жертвователям сообщить, что появилась такая возможность, – рассказывает Надежда Четверкина, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». – На Западе люди, осуществляя благотворительную деятельность, давно получают существенные налоговые льготы. В России можно считать, что льгот фактически не было. Русские люди самые щедрые – они всегда жертвовали от чистого сердца. Сегодня государство начинает помогать тем, кто помогает, – и можно надеяться, что жертвователей станет больше. По данным за 2012 год, Россия занимает 127 место из 145 по уровню участия людей в благотворительности. Мы пока где-то в начале пути – в советское время традиции благотворительности были утрачены».

Даже этика пожертвования пока только формируется. У многих вызывает затруднения – сколько дать, чтобы не обидеть, но принести пользу. Иногда человек стесняется, боится предложить помощь. «Заходит на сайт, видит, что требуется четыре миллиона для больного ребёнка, и думает: у меня столько нет, а пятьсот рублей ничего не изменят, – размышляет Надежда. – Но посчитаем: если по столько дадут восемь тысяч человек – сумма соберётся. Мы как-то просили Ксению Собчак разместить объявление в Твиттере, написали прямо: хотя бы «пятьсот рублей». И что вы думаете? Большинство переводов было именно на эту сумму».

Вряд ли кто-то пойдёт получать вычет с небольших пожертвований – но если за год их было несколько, то и деньги можно вернуть приличные. Не отбирая их у фонда – а просто в качестве бонуса от государства.

Кстати

Налоговый вычет можно получить с пожертвований:

Благотворительным организациям. Социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях; некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных. Религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности. Некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Взято из сообщества «День Добрых Дел«