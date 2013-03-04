79-летняя пенсионерка отдала лжецелительнице свыше 100 000 рублей, золотые серьги и обручальное кольцо

В отдел полиции «Зареченский» обратилась 79-летняя жительница Кировского района с просьбой разыскать двух женщин, которых она подозревает в хищении принадлежащих ей денежных средств и ювелирных изделий.

По словам женщины, она возвращалась домой из аптеки. На перекрестке улиц Декабристов и Восстания к ней подошла незнакомка европейской внешности, на вид 45-50 лет, ростом около 165 см, среднего телосложения.

Во что она была одета, пенсионерка сказать затрудняется, помнит лишь то, что верхняя одежда была светлого цвета, а на голове повязан платок. Женщина заговорила с ней и сказала, что является целительницей, обладает даром видеть у людей болезни и излечивать их. Во время завязавшегося разговора к ним присоединилась еще одна собеседница, которая представилась Марией. И по внешним данным, и по стилю одежды она мало, чем отличалась от первой женщины. Она рассказала, что дома у нее находится прикованный к кровати больной и ему нужна помощь целительницы. Знахарка взялась лечить обоих.

Потерпевшая сообщила, где живет и вместе с Машей, которая упомянула в разговоре, что ее дом находится неподалеку, поехала к себе на остановленной собеседницей машине. Каким-то образом целительница опередила обеих женщин и встретила их вновь уже около подъезда пенсионерки. Она держала в руках стакан, в котором потерпевшая увидела красного червя. По словам знахарки – это был верный знак насланной на потерпевшую порчи. Целительница обещала ее снять, при условии, что пожилая женщина принесет ей кусок мыла, и все свои сбережения над которыми требуется прочитать молитву. Пенсионерка сходила домой, взяла сберкнижку, мыло, вышла на улицу, где ее появления дожидалась Маша и вместе с ней пошла в банк. Там она сняла 100 500 рублей, затем опять встретилась со знахаркой, которая велела ей снять с себя серьги, золотое кольцо и положить их в пакет с принесенными деньгами.

Целительница передала пожилой женщине кусок ваты и попросила ее вместе с ним идти вперед, потом закопать в снегу и возвращаться домой. Все это время, как кажется, самой потерпевшей пакет она держала в руках. Вернувшись, домой она увидела, что ни золотых изделий, ни денег в нем нет, лишь влажные салфетки и кусок принесенного ею мыла. Пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из одежды, сумки, ручной клади находившейся при потерпевшем».

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям республики с просьбой проявлять максимум бдительности и не поддаваться на провокации мошенников. Не заговаривать с посторонними на улице, не впускать их домой, не передавать им деньги и другие ценности какие бы предлоги они не называли, а также постоянно держать связь с родственниками и информировать их о своих делах. Обо всех подозрительных фактах незамедлительно сообщать по телефонам «02» или «052» (анонимно).

Пресс-служба Управления МВД России по г. Казани