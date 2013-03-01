В Татарстане запустили систему «Автодория», против которой антирадары бессильны

Сегодня на специально созванном брифинге глава Госавтоинспекции Татарстана Рифкат Минниханов заявило запуске в Татарстане нового проекта «Автодория», отметив его инновационный потенциал.

Система «Автодория» сделает радар-детекторы бесполезными – конструкция регистратора исключает использование излучателей, то есть делает прибор незаметным для таких устройств как радар-детекторы. Система имеет и принципиальной иной метод работы, нежели стационарные камеры, установленные сейчас – она будет определять скорость транспорта не единовременно, а путем измерения времени, за которое автомобиль преодолел определенное расстояние.

Вдоль дороги будет устанавливаться два регистратора, которые путем непрерывной фотосъемки фиксируют факт проезда автомобиля мимо регистратора и время проезда. Эти данные передаются на сервер, который вычисляет среднюю скорость транспортного средства, учитывая время проезда и расстояние между регистраторами. При превышении скорости формируется постановление о штрафе, дополненное фотоснимками автомобиля в обеих точках контроля.

— Расстояние между регистраторами может быть самое разное, но нам рекомендовали устанавливать их на расстоянии от одного километра друг от друга, — объяснил Минниханов. – Устанавливать систему мы будем преимущественно на трассах – ну, не попал нарушитель на одном участке на штраф, попадет на другом.

«Автодория» уже подстерегает водителей на участке трассы М7. , правда пока не на участке Казань – Челны.

Специальные знаки, предупреждающие водителей о новом виде контроля, по словам главы Госавтоинспекции, появятся на дорогах Татарстана с 1 июля, сообщает «Бизнес-онлайн».

— Сравнительный анализ нарушений на одном из участков дороги уже показал эффективность работы новой системы – за 47 дней фоторадарный передвижной комплекс КРИС в поселке Залесный выявил 28 тыс. нарушений, а система «Автодория» на этом же участке за 47 дней выявила 132 тыс. нарушений. Математика здесь простая – вы видите, насколько это больше, — отметил Р. Минниханов.