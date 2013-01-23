В Челнах в сотне такси есть wi-fi и можно расплатиться за поездку по карте

Опубликовано в Авто, Новость дня, Технологии
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Сегодня в Набережных Челнах в тестовую эксплуатацию запущен web-сервис автоматизации таксопарков. Стартап Opteum – резидент бизнес-инкубатора челнинского ИТ-парка. Проект занимается разработкой облачной технологии для автоматизации таксопарков, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.

Уже сегодня в Набережных Челнах работает около 100 автомобилей такси, использующих облачный сервис Opteum. В машине есть wi-fi, стоимость поездки рассчитывается на основание пройденного пути, весь трек движения записывается на сервер. Оплатить поездку можно пластиковой картой — для этого в автомобиле установлен терминал. По окончанию поездки пассажир может оценить качество услуги.

Комментарий:

  1. Такси Набережные Челны:
    24.04.2013 в 13:48

    Напишите пожалуйста в каких компаниях такси Набережных Челнов есть wi-fi ?

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