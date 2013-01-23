В Челнах в сотне такси есть wi-fi и можно расплатиться за поездку по карте

Сегодня в Набережных Челнах в тестовую эксплуатацию запущен web-сервис автоматизации таксопарков. Стартап Opteum – резидент бизнес-инкубатора челнинского ИТ-парка. Проект занимается разработкой облачной технологии для автоматизации таксопарков, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.

Уже сегодня в Набережных Челнах работает около 100 автомобилей такси, использующих облачный сервис Opteum. В машине есть wi-fi, стоимость поездки рассчитывается на основание пройденного пути, весь трек движения записывается на сервер. Оплатить поездку можно пластиковой картой — для этого в автомобиле установлен терминал. По окончанию поездки пассажир может оценить качество услуги.