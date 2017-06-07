Рекультивация Самосыровской свалки в Казани обойдется в 274 млн рублей

274 млн рублей направлено на рекультивацию Самосыровской свалки в Казани. Из них 141 млн рублей — средства федерального бюджета, 66,5 млн рублей – республиканского и 66,5 млн рублей – муниципального Подрядчиком работ выступает ООО «Русремстрой».

Напомним, рекультивация свалки стартовала в столице РТ в прошлом году. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал Самосыровскую свалку больной точкой города. Высота свалки на сегодняшний день превышает 40 метров, мусор здесь копится более 75 лет.

Работы на объекте ведутся поэтапно. До конца текущего года предполагается завершить технический этап, после которого последует биологический.

В настоящее время все твердые бытовые отходы из Казани, а это около 1 тыс. тонн ежедневно, свозятся на полигон «Восточный», который начал работать в марте этого года. Здесь используются современные технологии по утилизации мусора. Строительные и промышленные отходы свозятся на полигон «Возрождение».