ЦИК РФ посчитал неубедительным заявление о фальсификации выборов в Госдуму в Казани

ЦИК России счел неубедительным заявление о нарушениях, допущенных 18 сентября 2016-го на выборах в Госдуму в Казани. На факты нарушений на 40 избирательных участках указывала председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Оснований для «мер реагирования» по ее обращению ЦИК не нашел.

«В настоящее время оснований для принятия дополнительных мер реагирования по вашему обращению со стороны ЦИК России не имеется», — говорится в ответе Слабуновой, который датирован 29 декабря 2016 года.

Слабунова в обращении указывала на нарушения на 40 избирательных участках Казани, в том числе на фальсификацию явки избирателей, нарушения при сортировке бюллетеней, на подсчет голосов вне зоны камер наблюдения и так далее.

Факт фальсификации явки, указывала Слабунова, подтверждается видеозаписями с участков — на них видно, что фактическое количество проголосовавших отличается от количества, зафиксированного в итоговом протоколе. Несоответствие, по словам Слабуновой, отмечалось на территории 24 участковых избирательных комиссий (УИК) Казани.

«Подсчет явки на основании видеозаписи процесса опускания избирательных бюллетеней в стационарные ящики для голосования не основан на законе, поскольку он не учитывает количество избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования», — говорится в ответе ЦИКа.

Довод председателя «Яблока» о подтасовке голосов (Слабунова заявляла о подобных нарушениях на 38 УИКах) ЦИК счел несостоятельным, поскольку заявлений о нарушениях от членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей от партий не поступало. В суде результаты голосования тоже никто не обжаловал.

«Не приводится и не имеется веских оснований, по которым можно сделать вывод, что при подсчете голосов и установлении итогов голосования волеизъявление избирателей было действительно искажено», — пишет ЦИК.