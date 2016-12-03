В Казани пенсионерка отсудила у управляющей компании 75 тыс. рублей на ремонт квартиры

В Казани пенсионерка отсудила у управляющей компании «ЖКХ Приволжского района» 75 тыс. рублей на ремонт после того, как ее квартиру трижды затапливало из-за прогнившего стояка.

Сообщается, что 66-летняя жительница Казани Рамзия Ягудина три раза за январь 2016 года пережила потоп в собственной квартире. Виной стал прогнивший стояк горячей воды, который вовремя не отремонтировала управляющая компания ЖКХ Приволжского района.

«Моя пенсия – 8500 в месяц, а 72-летний муж получает 13 тыс. рублей. Поэтому ситуацию я переживала очень тяжело. Восстановить ремонт в квартире сейчас обходится очень дорого, а у детей возможности помогать нет, все делаем сами», – приводит слова пенсионерки Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», куда она обратилась за помощью.

В итоге женщина обратилась в суд, который постановил, что УК должна выплатить пенсионерке компенсацию в 75 тыс. рублей. В эту сумму был оценен ущерб по результатам экспертизы. Иск был удовлетворен в полном объеме.