Из Казани в Баку запустят ежедневные авиарейсы

С 1 сентября запускаются ежедневные авиарейсы по направлению Баку-Казань-Баку, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что помимо Аzerbaijan Airlines на данном маршруте будет выполнять рейсы недавно созданная бюджетная авиакомпания Buta Airways.

— Полеты будут выполняться как на 106-местных воздушных судах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319, — говорится в сообщении.

Так, компания Buta Airways будет выполнять рейсы по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям. Из Казани самолет вылетает в 21.10 и прибывает в Баку в 00.40. Вылет из Баку в 18.00, в Казани самолет приземлится в 19.40.

Компания Azerbaijan Airlines (Azal) осуществляет рейсы по понедельникам, четвергам и субботам. Так, из Казани самолет вылетает в 23:10 и прибывает в Баку в 02:40. Вылет из Баку в 20:00, в 21:40 самолёт садится в аэропорту Казани.