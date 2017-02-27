В Казани к Кубку конфедераций классификацию не прошли 3 гостиницы и 7 хостелов

В Казани к Кубку конфедераций 2017 года классификацию не прошли три гостиницы и семь хостелов города. Об этом в ходе делового понедельника сообщила директор Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова, передает kzn.ru.

— Владельцы части из них планируют прекратить деятельность, другие готовятся продать бизнес, — пояснила Санникова.

Санникова также отметила, что в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу официально классификацию прошли 168 гостиниц — 88% от общего числа.

— Сейчас в Казани насчитывается 3 отеля классом 5 звезд, 19 отелей – 4 звезды, 31 трехзвездочный отель, 29 отелей классом 2 звезды, 7 отелей 1 звезда и 102 отеля без звезд, — добавила она.

Также отмечается, что сейчас в столице Татарстана насчитывается 191 гостиница, в том числе хостелы — 7,4 тыс. номеров вместимостью 16,9 тыс. человек.