В аэропорту Казани состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения самолета «Боинг-737»

Сегодня в международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг, посвященный третьей годовщине со дня крушения самолета «Боинг-737», в результате которого погибли 50 человек.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, а также многочисленные родственники погибших.

В начале церемонии всех жертв авиакатастрофы вспомнили поименно. После чего была объявлена минута молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Все это время рядом дежурили психологи Главного управления МЧС России по РТ, сотрудники органов соцзащиты, а также бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, самолет «Боинг-737» авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс 363 из аэропорта «Домодедово» (Москва) в Казань, потерпел крушение 17 ноября 2013 года при заходе на посадку. На борту самолета находились 44 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли.