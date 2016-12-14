Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Президент России Владимир Путин в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

«Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд — президент России — распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара», — отмечает журнал.

На втором месте рейтинга — избранный президент США Дональд Трамп, на третьем — канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в 2015 году была второй в списке.

В рейтинг также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (9-е), основатель Facebook Марк Цукерберг (10-е), новоизбранный генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Филиппин Родриго Дутерте (70-е), лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Айман аз-Завахири (71-е).

Действующий президент США Барак Обама, который в 2015 году был третьим, в текущем рейтинге удостоился лишь 48-й позиции. В этом году Путин стал единственном человеком, представляющим Россию в рейтинге журнала.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле пока не видели новый рейтинг американского журнала.