2016год: в Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата, и уменьшилась безработица – как с этим бороться рассказали на пресс-конференции СР

Сегодня, 16 мая 2017 года, в офисе регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Татарстане прошла пресс-конференция, посвященная социальным итогам 2016 года. Сегодня журналисты, пристутствующие на пресс-конференции, узнали шокирующие цифры: 63 % семей в России малоимущие, только у 10 % населения имеются сбережения, абсолютное большинство живет в долг, при этом просроченная задолженность физлиц в прошлом году уже превысила 122 млрд. рублей. Стоимость жилищно-коммунальных услуг растет почти с двукратным опережением инфляции (9,5 % за прошлый год). При этом из-за тяжелой экономической ситуации работодатели вынуждены сокращать зарплату сотрудников (за последние полгода почти каждому пятому россиянину урезали зарплату) и штат предприятий. В результате, по данным социологов 6 миллионов россиян выживают только за счет того, что выращивают на своих садовых участках.

Что касается республики Татарстан, то согласно исследованию:

– за январь-ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года денежные доходы населения снизились на 3,3%;

– рост платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Татарстан составил 9,5% почти вдвое превысив инфляцию;

– идет отставание по программе переселения из ветхого жилья, на данный момент признано 1624 постройки ветхими;

– в регионе выявлена проблема со службой скорой помощи. Также есть населенные пункты, время доезда до которых бригад скорой медицинской помощи, составляет более 30 минут, что не обеспечивает выполнение требования 20-минутной транспортной доступности;

– в этой сфере в регионе есть и другие проблемы такие, как: большие очереди, халатное отношение со стороны мед персонала, нехватка мед специалистов в сёлах Татарстана, удорожание лекарственных препаратов, например, за 2016 год на 3%;

Но есть и позитивные моменты:

– в Республике Татарстан естественный прирост населения составил 10959 человек, что на 543 человека больше, чем за аналогичный период 2015г.;

– уровень безработицы снижается: на сентябрь–октябрь 2016 года уровень безработицы в Татарстане составлял 3,6 процента от общей численности трудоспособного населения. В 2015 году уровень безработицы составлял 4%

О том, как исправить ситуацию и как добиться социальной справедливости на местном, региональном и федеральном уровне, рассказали спикеры пресс-конференции:

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна – председатель Совета регионального отделения;

Абдулов Рамиль Эминович – руководитель Центра защиты прав граждан в Казани;

Мифтахов Радик Робертович – Председатель Совета ТРОЗПП «За справедливость в ЖКХ»;

Чирков Дмитрий Валерьевич – Куратор Центра защиты прав граждан в Нижнекамске, Председатель Совета местного отделения Партии в Нижнекамском районе РТ.