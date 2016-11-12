Дума приняла закон о единовременной выплате 5 тысяч рублей пенсионерам

Госдума в пятницу в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей с января 2017 года. Выплату получат, в том числе, военные пенсионеры.

Российские власти ранее заявили, что ресурсов для индексации пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме нет, поэтому было принято решение о единовременной выплате пенсионерам в январе 2017 года в 5 тысяч рублей. В 2017 году индексация пенсий будет осуществляться по обычным правилам: по уровню фактической инфляции предыдущего года.

Согласно законопроекту, единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом (его территориальными органами) за счет средств федерального бюджета в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии.

В случае если единовременная выплата не была осуществлена в срок, она выплачивается после января 2017 года.

Ранее во втором чтении была принята поправка, которая распространяет эту выплату на военных пенсионеров и приравненные к ним категории.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, удалось дополнительно направить в Пенсионный фонд России 220 миллиардов рублей для выполнения в полном объеме социальных обязательств перед гражданами.

«Откуда взялась сумма в пять тысяч? Средний размер пенсии в России составляет 13200 рублей. Доиндексация же должна быть осуществлена на 8,5% — это примерно тысяча рублей. Но в том случае, если бы мы провели, как призывали наши оппоненты, не эту разовую выплату, а именно доиндексацию, то ее бы не получили военные пенсионеры, работающие пенсионеры, люди, получающие социальную пенсию», — сказал Исаев журналистам, комментируя законопроект.

Депутат также подчеркнул, что удалось достичь договоренности с правительством о восстановлении с 1 февраля 2017 года полноценной индексации пенсии по реальной инфляции. «И с 1 февраля по реальной, а не прогнозной инфляции, будут индексироваться социальные выплаты, которые раньше индексировались с 1 апреля», — отметил он.