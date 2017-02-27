В Казани встреча с Бильгильдеевой и Камалеевым переросла в спор между жителями и чиновниками

Вчера перед избирателями Габишевского округа отчитывали депутаты Казгордумы — председатель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева и финансовый директор ООО «АртТехСтрой» Аскар Камалеев. Собрание стало третьим мероприятием, где произошли конфликты между противниками строительства мусоросжигательного завода в Самосырово.

Встреча началась ровно в 18:00. Жителей предупредили о том, что Камалеев опоздает из-за пробок в поселке Салмычи, поэтому первой перед собравшимися отчитывалась Бильгильдеева.

За 2016 год она провела в Габишевском избирательном округе 12 приемов, в общей сложности к депутату обратились 122 человека. «Эти приемы ведутся ежемесячно в 69 школе, в каждую вторую среду с 16 до 19 часов», — уточнила Бильгильдеева.

По ее словам, в ТОП-е самых волнующих жителей трех микрорайонов проблем оказались благоустройство дворов, бесплатный прием специалистов в поликлинике №21, перерасчет счетов-фактур, работа ООО «Медицинский диагностический центр», пенсионные выплаты. Всего Бильгильдеева направила 39 депутатских запросов, на 32 из которых получены ответы.

«В прошлом году у нас были жалобы по стихийной торговле, особенно в районе остановки «10-ый микрорайон», по незаконным киоскам», — сказала депутат Казгордумы. По ее словам, народные избранники, правоохранители и исполком проводили неоднократные рейды по незарегистрированным точкам продажи, однако «они опять встают на то же место, как грибы». Бильгильдеева отчиталась о том, что при ее участии закрыли точки микрокредитования и места продажи «фанфуриков» в Габишевском округе.

Следующим перед собравшимися выступал заместитель главы администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Ринас Сабиров. Он начал свою речь словами: «я уж доклад читать не буду, прямо по слайду пойдем». Сабиров зачитал из информации на слайдах только то, что касается Габишевского округа. После фразы о программе парков и скверов, из зала закричали: «Это нас не касается». «Вот вкратце все, с чем я хотел вас ознакомить, экономика, все эти цифры вам не интересны, я так понимаю… То, что ощутимо для вас, краткий отчет такой», — ответил собравшимся Сабиров.

В начале мероприятия организаторы условились дать возможность жителям задать вопросы после заслушивания всех докладов. Из-за опоздания Камалеева они сразу перешли к обращениям из зала.

Первой отвечать на вопрос вышла Бильгильдеева: обращение жителя состояло из двух частей — одна из них досталась депутату Госсовета РТ Андрею Егорову. Послание к Бильгильдеевой звучало так: «Что делает «Справедливая Россия» для недопущения строительства мусоросжигающего завода?».

По словам депутата Казгордумы, к ней уже обращалась с подобным вопросом инициативная группа, собирающая подписи против постройки в Самосырово мусоросжигающего завода. Члены этой группы — частые гости на отчетах народных избранников. Они приходили на встречи с Маратом Шакировым и Лилией Бакулиной, а также на отчет Рафаэля Кантюкова.

Бильгильдеева сообщила, что отправила запрос члену фракции «Справедливой России» в Государственной Думе РФ Гаджимураду Омарову с требованием дать разъяснения относительно строительства предприятия. Ответ от депутата «пришел на днях».

«Уважаемые жители Казани! Мною были составлены запросы генеральному прокурору РФ, а также министру природных ресурсов и экологии РФ с просьбой провести проверку и организовать независимую экологическую комиссию, которая рассмотрит целесообразность строительства мусоросжигательного завода. О результатах вы будете проинформированы дополнительно», — было сказано в послании Омарова.

Бильгильдеева подчеркнула, что не думает, что власти Татарстана и Казани планируют сделать что-либо во вред здоровью населения. «Пожалуйста, не нужно лишний раз волноваться, выходить на улицы. Вопрос на контроле, не будоражьте, пожалуйста, население. Как только будет информация, информация первой придет к вам, инициативной группе», — сказала она.

Егоров получил такой же вопрос, но без указания выдвигавшей его партии. Он попросил встать того, кто направил ему обращение и попросил уточнить, хорошо ли он изучал факт строительства завода. Егоров отметил, что технология, которая будет использоваться при возведении предприятия, еще не принята. «Всем депутатам всех уровней в Татарстане, начиная от Государственного совета, заканчивая Городской думой, инициативная группа направила одинаковые запросы: «Что вы по этому поводу думаете?», — заявил он.

По мнению Егорова, «с мусором что-то делать надо», но детали функционирования завода пока неизвестны. «Технология будет выбрана после того, как будет выбран проект. Проект сегодня на стадии техзадания. После выбора проекта будет государственная экспертиза, в том числе, и экологическая. А вот после, когда все стадии пройдут, это решение об экспертизе будет приниматься в республике и в РФ, после будет принято решение, что это будет. Возможно, это будет завод термоутилизации. Но я еще раз говорю, это предварительно», — заявил он.

Одна из жительниц сослалась на слова депутата Госдумы РФ от Татарстана Фатиха Сибагатуллина — на днях он предлагал перенести строительство завода в Боровое Матюшино.

«Давайте так, проект и экспертиза определит, где можно разместить данный завод. В городе есть несколько точек, как говорят экологи, «уже загрязненных». Можем Боровое загрязнить, еще одну точку сделать. Я понимаю, к чему вы клоните — раз там люди не живут, давайте там построим», — ответил ей Егоров, на что получил выкрик из зала: «Раз уж здесь загрязнено, значит здесь дальше пусть загрязняется, да?».

«Давайте так, вы меня, наверное, невнимательно слушали. Будет проект — будет экспертиза. Просто так ничего, никаких заводов строить не будет», — сказал Егоров.

Пришедший на отчет активист заявил Егорову: «Можно я отвечу насчет экспертизы? Уже ответили, что раз в радиусе двух километров жители дальше живут, никаких экспертиз проводиться не будет». Депутат Госсовета РТ удивился его словам и поинтересовался, кто дал парню такую информацию. Тот кивнул на инициативную группу.

«У меня таких ответов еще нет. Инициативная группа, которая мне прислала запрос, все грамотно писала. Но только они взяли источники из всех электронных и печатных изданий, ссылки на какие-то научные труды. Это те технологии, которые категорически нельзя применять. А которая у нас будет применена — она еще никому неизвестна», — сказал Егоров.

Активист начал напирать на то, что и проект, и технология переработки мусора на заводе уже известна. Егоров попросил его задавать вопросы по существу. «У меня не вопрос, я хочу выступить. Пять минут!», — сказал ему парень. Жители были не против его идеи, они начали просить, чтобы активисту дали слово.

«Уважаемые господа! Не надо превращать все в базар», — сказал Егоров. Его поддержала и Бильгильдеева, попросив собрать свою встречу и отчитаться на ней. Собравшиеся не унимались и продолжали просить депутатов заслушать доклад активиста. «Я хочу выступить, вы мне мешаете», — сказал Егорову парень.

«Это нам будет намного интереснее, чем ваши цифры. Нам вот эти цифры ваши не нужны», — выкрикнули организаторам встречи из толпы. Бильгильдеева выступила против того, чтобы активист выступал перед жителями.

Когда собравшиеся затихли, в зал вбежал Камалеев и сразу приступил к отчету. «Доклад большой, не хотелось бы вас пугать всеми цифрами, хотелось бы отчитаться о работе, проделанной нами за прошедший год», — сказал он. Камалеев начал рассказывать о казанской стратегии-2030. «Не хотелось бы говорить все, я тут начал корректировать…», — отметил он.

Из зала Камалеева попросили объяснить, кто он такой. «Да, я расскажу о себе, я являюсь заместителем председателя комиссии по бюджету, а также комиссии по градостроительству и ЖКХ», — ответил Камалеев и начал отчитываться по работе комитета. Спустя 10 секунд после этого жительница округа выкрикнула: «А можно вас попросить внятнее, понятнее говорить? Вы что-то жуете… Конкретно можно по нашему округу говорить?». Камалеев оправдался, что по округу перед ними уже отчиталась Бильгильдеева. «А смысл? Мы-то новости смотрим. Зачем нам это?», — крикнули ему из зала.

Со словами: «Если не интересно, давайте начнем тогда вопросы и ответы. Задавайте вопросы, раз слушать неинтересно о том, что было сделано в течение года», Камалеев сел рядом с Бильгильдеевой.

После этого с примирительной речью выступил неожиданный спикер, которого не представили в начале собрания — глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Он начал рассказывать об улучшающейся экономической ситуации в Татарстане и о том, что «у республики есть будущее».

«Жить лучше в Казани, по-любому. Если можете, поверьте на слово. Если кто-то из вас лично хочет как-то помочь, прийти на работу и поработать на месте любого чиновника администрации района, я думаю, что welcome, добро пожаловать», — сказал Иванов жителям.

Одна из собравшихся ответила, что с удовольствием бы устроилась на место Сабирова.

«Регулярно вывешиваются объявления о вакансиях. Поверьте мне, иногда — очень большая проблема найти тех людей, которые захотят работать. Это связаны не с позитивными вещами: надо вникнуть, найти общий язык, решение этой проблемы. Предлагаю смотреть вперед, верить в будущее», — подытожил Иванов.