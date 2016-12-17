Госдолг Татарстана в 2016 году составит более 94 миллиардов рублей

По итогам текущего года государственный долг Татарстана составит 94,8 миллиардов рублей, что на 3,5 миллиарда больше по сравнению с началом года.

— Прирост происходит из-за увеличения объема привлеченных из федерального бюджета кредитов, — рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

В этом году из федерального бюджета удалось привлечь 5,7 миллиардов бюджетных кредитов, а вернули 2,2 миллиарда.

— Для привлечения федеральных кредитов между министерством финансов РФ и Кабинетом министров РТ заключались соответствующие соглашения, которыми для бюджета республики устанавливались отдельные индикаторы. По итогам года все эти индикаторы будут выполнены, — добавил Радик Гайзатуллин.