Английские СМИ о конкурсе «Мисс Татарстан»: участницы выходили на подиум в БДСМ костюмах

Английское издание Daily Mail сравнило украшения участниц финала конкурса «Мисс Татарстан», который прошел накануне в Казани, с аксессуарами в стиле бондаж. Статья была опубликована сегодня.

— В одном из раундов конкурса можно было увидеть девушек, выходящих одна за другой в разнообразных аксессуарах в форме клеток, выполненных из элементов, напоминающих те, что используются в бондаже, — говорится в статье.

Также СМИ сравнило красные пиджаки девушек с формой работников британского курорта Butlin’s.

Кстати

Бонда́ж (англ. bondage — «зависимость, неволя») — эротико-эстетическая практика, заключающаяся в лишении одним партнером (доминирующим) другого (подчиняющегося) той или иной степени физической подвижности и/или свободы действий с целью получения психосексуального и/или эстетического удовольствия.

Обычно рассматривается как одна из составляющих частей БДСМ. Чаще всего под бондажом понимают связывание, но также в это понятие входят другие виды ограничения или лишения свободы действий: сковывание, использование колодок, наручников и тому подобных предметов, заключение в клетку.

Напомним, победительницей конкурса стала 22-летняя Зульфия Шарафеева из Сабинского района, которая сейчас живет в Казани. ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий 20-летней Камили Харисовой, которая выиграла второй по важности титул конкурса — «Мисс Казань».