В Татарстане ожидается мороз до -35

Понижение температуры, начавшееся в Татарстане 7 января, в ближайшие несколько дней будет усиливаться.

Столбики термометров могут опуститься до 35 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр РТ.

8 января температура воздуха в Казани составит 18-20, при прояснениях до 23 градусов мороза.

В южных районах Татарстана термометры покажут 9-14 градусов мороза, в северных до -15… -20, местами до 25 градусов.

9 января в южных районах РТ ожидается 17-23 градусов мороза, в северных до 24-29, а ночью до 32 градусов мороза. В Казани ночью прогнозируется минус 25-27, местами до минус 29 градусов по Цельсию.

10 января температура ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза. Днем прогнозируется 15-20, на востоке республики до 24 градусов мороза. В столице Татарстана ночью ожидается 27-29, местами до 33 градусов мороза, днем минус 16-18.

МЧС РФ по РТ рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях за пределы городов, сел и деревень без острой необходимости; не оставлять на улице детей без сопровождения взрослых; не допускать перегрева печей и использования самодельных нагревательных приборов. Спасатели напоминают, что употребление спиртных напитков усиливает охлаждение организма и сонливость, а никотин ухудшает циркуляцию крови.