В строительство ВСМ Москва – Казань может быть вложено 3,5 млрд евро от немецкого консорциума

Консорциум «Немецкая инициатива» (Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и др.) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань на 3,5 млрд евро, сообщил представитель монополии. Из них 2,7 млрд евро – кредиты, остальное – вложения в уставный капитал, сказал он. Консорциум видит возможность привлечения до 50% акционерного капитала с немецкой стороны и от других международных институциональных инвесторов, включая предоставление инвестиционной гарантии ФРГ, пояснил источник, близкий к РЖД. Прямые инвестиции (участие в акционерном капитале и / или квазиакционерные займы) могут составить до 800 млн евро.

В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича про предложение знают, оно прорабатывается в Минтрансе и РЖД, сказал человек, близкий к аппарату. Наиболее проработанный вариант – строительство скоростной дороги совместно с китайскими партнерами, но не исключено и участие в проекте пула инвесторов, говорит представитель РЖД. Представители Дворковича, Минтранса, Siemens, Deutsche Bahn не ответили на запросы.

«Немецкая инициатива» в конце 2015 г. предлагала РЖД подписать меморандум о сотрудничестве, который бы обязывал ее предоставить 2 млрд евро для ВСМ. Китай предлагал предоставить 400 млрд руб. (5,6 млрд евро по текущему курсу ЦБ) в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. (1,4 млрд евро) – в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Общий бюджет проекта – более 1,2 трлн руб. У него две фазы: дорога Москва – Нижний Новгород и Нижний Новгород – Казань. «Немецкая инициатива» была готова участвовать во второй фазе проекта и обеспечить 10% в акционерном капитале, следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Общая стоимость строительства второй фазы – 501 млрд руб., из них 50 млрд руб. – акционерный капитал, остальное – долговое финансирование. В структуре долгового финансирования немецкая сторона предлагала 20% обеспечить за счет кредитов Ассоциации европейских клубов (ЕСА), 15% – кредитов банков, 28% – инфраструктурных облигаций, 20% – облигаций за счет средств НПФ и 17% – за счет кредитов российских банков.

Немецкое предложение сопоставимо с китайским, хотя и предполагает несколько меньший кредит и вклад в уставный капитал, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Хорошо, что появляется конкуренция, – предложение «Немецкой инициативы» даст РЖД маневр в переговорах с китайцами».