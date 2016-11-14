Комитет экономического развития Казани возглавил Артур Валиахметов

Председателем Комитета экономического развития назначен Артур Валиахметов. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин. Ранее Артур Валиахиметов занимал должность заместителя председателя Комитета экономического развития.

Мэр Казани напомнил, что прежний руководитель комитета Ильдар Шакиров стал первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Глава города также отметил, что А.Валиахметов работал в различных сферах. «Несмотря на молодой возраст, у него уже наработан хороший опыт в нескольких коммерческих банках. Затем в Дирекции Универсиады прошел с нами этап подготовки и проведения Всемирных студенческих игр. Последние два года работал заместителем председателя комитета. Работу знает», — отметил Ильсур Метшин и пожелал ему успешной работы.

Справка

Валиахметов Артур Дамирович родился 22 ноября 1986 года в Казани. В 2007 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономист». Имеет классный чин – муниципальный советник 3 класса. Свободно владеет английским языком.

08.07.2005 — 01.01.2006 — Торговый представитель отдела продаж, курьер отдела логистики ООО «ГлобалТелеЛайн Казань», Казань.

18.01.2008 — 21.11.2008 — Старший менеджер группы продаж физическим лицам Центра продаж ООО «Банк УРАЛCИБ», Казань.

09.12.2009 — 11.10.2010 — Специалист основного территориального отделения ЗАО «МИАН-Казань», Казань.

12.12.2011 — 23.11.2012 — Руководитель дополнительного офиса «Кулагина», начальник управления по развитию розничной сети ЗАО «Татсоцбанк», Казань.

03.12.2012 — 01.02.2013 — Начальник отдела кредитования физических лиц управления сети ОАО «Интехбанк», Казань.

18.02.2013 — 17.11.2014 — Главный специалист сектора аккредитационных центров, начальник отдела центров аккредитации, старший менеджер департамента аккредитации АНО «Исполнительная дирекция ХХУП Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани», Казань.

С декабря 2014 по ноябрь 2016 — Заместитель председателя экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

С ноября 2016 года — председатель экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.