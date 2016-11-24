Глава РЖД: ВСМ «Москва–Казань» могут запустить до 2022 года

Первую очередь ВСМ «Москва-Казань» могут запустить до 2022 года. Об этом, выступая на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, сообщил президент РЖД Олег Белозеров.

«Мы прошли очень большой путь с нашими китайскими и европейскими коллегами по осмыслению этого проекта. И считаем, что до 2022 года сможем доехать не только до Владимира, а вероятно, и до Казани», — цитирует его слова «РИА Новости».

Белозеров отметил, что проектирование находится в финальной стадии. Так, в ближайшее время в Главгосэкспертизу будет передан проект участка до Владимира.

Общая стоимость строительства ВСМ Москва-Казань составляет 1,068 трлн рублей. Участок Москва-Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва- Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.