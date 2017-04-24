В Татарстане запретили готовить шашлык на природе на майские праздники

В Татарстане с 25 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

В период действия введенных ограничений запрещается применять пиротехнические изделия, сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне. Режим действует на территории парковых зон, садоводческих объединений, торфяных участках и открытых территориях, которые граничат с лесными массивами.

С 30 апреля по 10 мая 2017 в Татарстане начнет действовать патруль, который будет следить за соблюдением пожарной безопасности в местах массового отдыха и лесопарковой зоны.

В России сезон лесных пожаров весной и летом 2017 года пройдет тяжелее, чем в 2016 году. Об этом ранее сообщил Федеральное агентство лесного хозяйства. Пожароопасный сезон начался с «опережением средних многолетних показателей». С начала 2017 года в России зафиксировано 438 лесных пожаров общей площадью 77,9 тыс. га. В двух муниципальных районах Амурской области и в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, а особый противопожарный режим действует в восьми российских субъектах.

Как отметили в Рослесхозе, основная причина пожара — выжигание сухой травы. Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами прогнозируется в июле, когда высока вероятность возникновения масштабных лесных пожаров на малонаселенных территориях Дальневосточного федерального округа, а именно в юго-западной части Республики Саха, в южной части Сахалинской области, в южной части Магаданской области, в северо-западной и южной частях Камчатского края.

РБК