Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в России вырастет в июле 2017 года. Распоряжение об увеличении тарифов, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В среднем по стране коммуналка подорожает примерно на 5 процентов.

Больше всего тарифы вырастут в Москве — на 7 процентов. В Санкт-Петербурге, Якутии и на Камчатке они поднимутся на 6 процентов. Меньше всего тарифы изменятся в Северной Осетии (2,5 процента) и Дагестане (3,3).

18 ноября сельский депутат из Омской области Андрея Ягодка объявил голодовку из-за резкого повышения цен за услуги ЖКХ — до 80 процентов в некоторых поселках региона. Попытки обращаться в суд, по его словам, результата не дают.

С 1 июля 2016 года тарифы ЖКХ выросли по всей стране. Больше всего в Москве и Санкт-Петербурге — на 6,5 процента.