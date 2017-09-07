СМИ: в Татарстане татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, который знаком с ситуацией.

По информации издания, в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки.

— Генеральная прокуратура просто так ничего не проверяет, ее цель — найти и наказать виновного. Все зависит от позиции республики. Скорее всего, республика не будет выступать против поручения президента, поэтому через год или уже в этом году свободный выбор изучения языка введут, — отмечает источник.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

— Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, — сказал он.

Чуть позже глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева прокомментировала вопрос изучения национальных языков в школах. По ее словам, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

— Когда мы говорим о насильственном и недобровольном изучении языка, то каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера тонкая и чувствительная. Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь в Татарстане и не знаешь язык на бытовом уровне. А татарский язык такой богаты, — отметила она.