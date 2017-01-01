В Казани открылся ледовый городок у театра кукол «Экият»

Сегодня в Казани у театра кукол «Экият» начал работу ледовый городок. Здесь можно прокатиться на ледовых горках, полюбоваться ледяными скульптурами, выполненными по мотивам из народных сказок.

В рамках открытия были подведены итоги конкурса «Народный Дед Мороз». Победителем стал «дедушка» из команды «Цыпа», которому посчастливилось не только выиграть 100 тыс. рублей, но и завоевать народную любовь.

С запуском площадки и наступающим Новым годом казанцев поздравил мэр города Ильсур Метшин. «Совсем немного времени осталось до того, как наступит Новый год. Все мы — дети и взрослые, бабушки и дедушки, мамы и папы — ждем Нового года и всегда надеемся на небольшое чудо. Я хочу поблагодарить вас, дорогие казанцы, за то, что мы все дружно и много поработали в 2016 году и сделали все для того, чтобы наш город, наша республика и наша страна были еще лучше. Я каждому из вас желаю, чтобы в Новом году все были живы и здоровы, чтобы живы и здоровы были ваши родные и близкие и чтобы обязательно самые заветные мечты сбывались», — цитирует пресс-служба мэрии Казани градоначальника.

Церемония открытия городка завершилась праздничным салютом.

В прошлом году открытие ледового городка пришлось перенести из-за аномально теплой погоды. Народные гуляния перенесли в Старо-Татарскую слободу.