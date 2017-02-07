В Татарстане открылся второй Центр Защиты Прав Граждан

В Набережных Челнах появился еще один центр защиты прав граждан. Центр по защите прав граждан будет работать в будние дни с 10 утра до 19 часов по адресу 37/07, телефон для записи на прием: (8552) 310-502. Специалисты Центра готовы ответить на вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной и социальной сферы. Такие центры уже работают в 78 регионах страны.

Челнинское отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за год принимает более тысячи обращений граждан. Создатели центра защиты прав граждан считают, что он будет востребован среди горожан, а также среди близлежащих городов. Руководить центром будет председатель Местного отделения Кузьмичев Александр

В Татарстане Челнинский Центр Защиты второй по счету, первый открыт в Казани 1 февраля 2015 года и находится по адресу: г. Казань, ул. Салимжанова, д.12, тел: (843) 206-01-98