Татарстанцы задолжали за услуги ЖКХ больше 5-ти млрд рублей

Опубликовано в Общество, Официоз
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Татарстанцы задолжали за услуги ЖКХ больше 5-ти млрд рублей

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов отзвучи цифры задолженности по сборам платежей за жилищно-коммунальные услуга. По словам чиновника, в общей сумме за 11 лет татарстанцы задолжали 5 млрд 50 млн рублей.

— У нас показатель собираемости высокий, но эти 2 процента копятся. 5 млрд рублей в сегодняшней стоимости — это почти два месяца начислений за ЖКУ в целом по республике», — доложил Алексей Фролов.

Кроме того, отдельно считаются и долги за газ. На данный момент сумма задолженности по энергоресурсам составляет 449 млн рублей.

Для решения проблемы Рустам Минниханов поручил возобновить работу комиссий по платежам.

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