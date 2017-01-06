СМИ: В РТ 88 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили 32,5 млрд рублей возмещения

На момент 5 января 88 тысяч вкладчиков Татфондбанка в республике Татарстан получили страховые возмещения. Как сообщает tatar-inform.ru со ссылкой на министерство экономики РТ, общая сумма выданного возмещения превысила 32,5 млрд рублей.

На прямую линию министерства экономики продолжают поступать обращения предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность. Как пишет издание, уже принято 877 обращений, 409 из них – по вопросам получения микрозайма на льготных условиях.

Напомним, 3 января на пресс-конференции министр экономики республики сообщал, что страховые выплаты получили 87 тысяч вкладчиков Татфондбанка, из них более 50 тысяч вкладчиков получили страховые возмещения путем перечисления средств на счета в банках-агентах.