В 2016 году в Татарстане ввели почти 2 млн «квадратов» жилья

В Татарстане полностью завершили четыре республиканские программы по строительству социально-культурных объектов. Это программа строительства сельских клубов, программа модернизации объектов первичной медико-санитарной помощи, строительства участковых ветеринарных пунктов и ремонта ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, а также программа строительства универсальных спортивных площадок.

На 11 ноября 2016 года в республике ввели 1 млн. 929,3 тыс. «квадратов». По программе социальной ипотеки ввели 126 домов на 4204 квартиры. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 109 жилых домов на 5220 квартир.

130 жилых помещений приобрели в собственность Татарстана и предоставили детям-сиротам. Еще 181 квартиру сдадут детям до 1 декабря текущего года.

По программе обеспечения жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, из предусмотренных в 2016 году 42 сертификатов, реализовали 30.

Кроме того, В 2016 году в Татарстане жилье получит 81 молодая семья.