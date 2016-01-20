Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отложили еще на год

Высокоскоростная железная дорога Москва – Казань может заработать в 2021 году, следует из актуализированного графика реализации проекта, опубликованного на сайте правительства. На февраль 2021 года запланирована регистрация прав собственности на инфраструктуру. Строительство должно быть завершено в июне 2020 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить в декабре 2020 года.

Строительство начнется в январе 2017 года. Изъятие земель под него планируется начать в декабре 2018 года. Конкурс на поставку подвижного состава для магистрали пройдет в декабре 2016 года и будет предполагать локализацию производства на 70-80%. В декабре 2019 планируется начать производство подвижного состава в России.

Правительство определит потенциальных инвесторов высокоскоростной магистрали в первом квартале 2016 года, следует из актуализированного плана-графика проекта.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил журналистам, что работа магистрали Москва – Казань может быть начата в 2020 году.