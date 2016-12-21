На ЗИЛе выпустили последний грузовик

На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний грузовик в истории — им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Машину изготовили еще в середине сентября, когда ЗИЛ праздновал 100-летие со дня своего основания, но объявлено об этом только сейчас. Автомобиль собрали в Прессово-сварочном корпусе — одном из немногих подразделений завода, продолжающих работу по сей день.

Как ни странно, последний грузовой ЗИЛ не стали отправлять в музей, а продали как обычную машину — покупателем выступил трамвайный парк г. Казань. Никакой мемориальной таблички на выпущенной машине тоже нет. ЗИЛ-43276Т оснащен дизельным двигателем ММЗ Д-245.9Т экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием — он был основан еще до революции, в 1916 году. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями. При этом производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы «Механосборочный цех N6 АМОЗИЛ» продолжается до сих пор. Репортаж об этом был опубликован на Дроме летом 2016 года.

