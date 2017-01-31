Казанский транспорт переведут на газомоторное топливо

О точных сроках реализации программы пока неизвестно

В будущем все пассажирские перевозки Казани планируется осуществлять на газомоторном топливе. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Татарстане Булат Газизуллин.

Однако он не назвал сроки, в которые будет осуществлен перевод. «Я могу сказать лишь о том, что согласно постановлению Правительства РФ, к 2020 году пассажирский транспорт в городах-миллионниках должен на 50 процентов работать на газомоторном топливе», — сказал он.