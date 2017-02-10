Артек Электроника – 18 февраля | Соль

Проложив дорогу к звёздам, Артек Электроника уверенно продолжает наполнять свою музыку искренностью светлых мотивов, перенаправляя наши обыденные мысли к самым сокровенным детским мечтам.

Сочетание космически-электронной музыки и наивно вдохновенного вокала возвращает нас в детство, когда за горизонтом виделся мир невероятных открытий, а все мечты казались осуществимыми.

18 февраля группа впервые выступит в Казани с программой в формате лазерного шоу, где каждый зритель сможет на один вечер окунуться в мир виртуальной реальности.

Услышать

Такая разная Казань:

http://rukazan.ru/wp-content/uploads/2017/ArtekElectronica.AloePole.TakayaRaznayaKazan.mp3

Омская птица:

http://rukazan.ru/wp-content/uploads/2017/ArtekElectronica.AloePole.OmskayaPtitsa.mp3

Последний день в СССР:

http://rukazan.ru/wp-content/uploads/2017/ArtekElectronica.PoslednyDenvSSSR(Perestroyka).mp3

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Казань, ул. Профсоюзная, 22, бар «Соль»

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