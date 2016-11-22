Сказочный городок на Кремлевской набережной Казани пообещали сделать уникальным (фото)

На Кремлевской набережной продолжают строить Сказочный городок. Администрация набережной заявила, что такого объекта в Казани еще не было.

Фотографии процесса строительства городка сегодня, 22 ноября, опубликованы на официальной странице набережной во «ВКонтакте».

«Мы продолжаем строить Сказочный городок. Как вы понимаете, дело это серьезное и требует больших усилий. Раскрывать секреты, что и как будет в новом зимнем сезоне, пока не будем, но точно скажем, что такого в Казани не было никогда», — говорится в сопровождающем снимки сообщении.

Зимой 2015 года на Кремлевской набережной появился дом Деда Мороза и эльфов. Позже, в феврале, на набережной появился городок, созданный по мотивам сказки «Золотой ключик».

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