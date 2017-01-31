В Казани впервые пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race

Казань примет один из этапов чемпионата мира по авиагонкам серии Red Bull Air Race. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В 2017 году мировая серия пройдет в рамках восьми этапов в семи странах мира: ОАЭ, Венгрии, России, США, Японии и еще двух странах Европы. В этом году Red Bull Air Race празднует двойной юбилей – десятый сезон мировой серии начнется в Абу-Даби 75-й гонкой.

В рамках серии Red Bull Air Race спортсмены состязаются на маневренных самолетах, достигая скорости 360 км/ч. Участники гонок летают на низкой высоте, что делает соревнования очень зрелищными.

Этап в Казани пройдет 22 и 23 июля.

«Татар-информ»