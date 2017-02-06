В Казани пройдут бои на мечах

Турнир запланирован на 18 февраля

В этот день в столице республики пройдут поединки по боям на мечах. Турнир называется «Жаркая зима». На площадке КДК им. Ленина соберутся больше 200 участников из разных регионов России. Начало в 10 часов, сообщает Тatcenter.ru

Весь день на фестивале будет работать ярмарка народных промыслов, детская интерактивная площадка, лучно-арбалетный тир, мастер-классы. Посетителям предложат сразиться на спортивных мечах – тямбарах и стать участниками средневековых танцев и концерта.

Запланированы поединки спортсменов в возрасте 6-7 лет, а далее зрителей ждет самый жесткий и бескомпромиссный турнир в мире «Кубок Донжона», где бойцы сражаются в формате 1х1. После них пройдут поединки в формате 3х3 по правилам HMB Russia.