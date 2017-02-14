Госдума примет закон об отношениях робота и человека

Об этом спикер Госдумы заявил на встрече с преподавателями и студентами университета в Иннополисе — новом российском вузе, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники.

Напомним, что, работая первым замглавы Администрации президента он курировал как раз вопросы развития IT-отрасли.

В университете Володину продемонстрировали разработки в сфере искусственного интеллекта. В частности, робот по имени «Гагарин» умеет отвечать на вопросы, распознавать лица и даже эмоции людей. Правда, пока у «Гагарина» есть только голова, и круг вопросов сильно ограничен.

Уже скоро роботы могут быть вписаны в законодательное поле России. Исходя из прогнозов футурологов, мир примерно через пять лет столкнется с необходимостью комплексного правового регулирования в сфере робототехники и искусственного интеллекта, предсказал Володин в Иннополисе. Системное обсуждение этой темы и выработку соответствующих правовых позиций необходимо начать и в России, считает он.

Спикер также сообщил, что намерен создать Совет при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и в него войдут ведущие эксперты IT-отрасли, в том числе из университета Иннополиса. Это будет первый совет, формируемый спикером нового думского созыва.

Володин добавил, что в России необходимо создавать условия, чтобы программисты приезжали в Россию, а не уезжали из страны.

Глава нижней палаты рассказал студентам Иннополиса и о том, что давно интересуется вопросами робототехники и искусственного интеллекта с точки зрения их практического применения. «Смотрел прогнозы развития этих технологий — уйдут в прошлое водители общественного транспорта, и на смену придут роботы», — поделился Володин. Причем, это время наступит в весьма недалеком будущем, добавил он.