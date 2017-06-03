В Татарстане пройдет ИТ-чемпионат по стандартам WorldSkills

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, согласно которому в Казани в декабре пройдет чемпионат WorldSkills IT-Tech. Для проведения мероприятия будут сформированы рабочая группа и организационный комитет, в которые войдут представители Министерства массовых коммуникаций и связи России, Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и правительства Татарстана.

В соревнованиях национального чемпионата в сфере ИТ-технологий примут участие студенты профильных вузов и колледжей, а также сотрудники крупнейших предприятий, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Для всех конкурсантов действует возрастное ограничение: в чемпионате могут принять участие только специалисты в возрасте до 28 лет.

Участники будут соревноваться между собой ориентировочно в 10 компетенциях, пять из которых — информационная безопасность, разработка алгоритмов машинного обучения, магистральные кабельные сети, промышленный интернет вещей, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений — являются презентационными. Основными компетенциями остаются программные решения для бизнеса, веб-дизайн, мобильная робототехника, инженерная графика CAD, системное и сетевое администрирование.

IT-Tech станет вторым чемпионатом в линейке отраслевых соревнований WorldSkills Russia. С 2014 года в России проходят корпоративные конкурсы профессионального мастерства среди рабочих отечественных промпредприятий, победители которых ежегодно соревнуются на чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Официальным представителем движения в России является Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В России соревнования WorldSkills проводятся ежегодно с 2013 года, в них участвуют обучающихся в системе профессионального образования специалисты в возрасте 16-22 лет. С 2014 года Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» организует корпоративные чемпионаты среди сотрудников промышленных предприятий WorldSkills Hi-Tech.